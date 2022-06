Wall Street : en repli avec les craintes sur l'inflation

Wall Street a perdu du terrain dans un contexte de marché toujours marqué par les inquiétudes autour de l'économie : le Dow Jones a reculé de 0,7% à 32990 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,4% à 12081 points.



Le sentiment général sur les places boursières mondiales est resté dominé par les préoccupations liées au ralentissement de la croissance, à la remontée des rendements obligataires, ou encore aux relèvements des taux d'intérêt.



Mais le principal sujet du jour a été sans conteste le taux d'inflation annuel au sein de la zone euro, qui a littéralement explosé à 8,1% en mai, niveau bien supérieur aux attentes et en très nette accélération par rapport aux 7,4% du mois d'avril.



'Le problème de l'inflation ne fait qu'empirer', constatait Commerzbank, pour qui 'ces chiffres accentuent encore un peu plus la pression sur les épaules de la BCE pour qu'elle mette fin à sa politique ultra-accommodante'.



'Pendant ce temps, les prix du pétrole se sont maintenus près de leur plus haut niveau en 12 semaines après que l'Union européenne a annoncé qu'elle interdirait partiellement les importations de brut russe', notait de son côté Wells Fargo.



La banque californienne pointait aussi des propos d'un responsable de la Fed, Christopher Waller, qui 'a exprimé son soutien à une hausse des taux de 0,50% lors des prochaines réunions jusqu'à ce que l'inflation américaine se rapproche de l'objectif de 2%'.



Ces propos en faveur de la normalisation de la politique monétaire aux Etats-Unis ont pesé sur le compartiment obligataire : le rendement du bon du Trésor à 10 ans a ainsi grimpé de 13 points de base pour atteindre 2,87%.



Dans l'actualité des statistiques, la confiance du consommateur s'est dégradée aux Etats-Unis en mai, au vu de l'indice du Conference Board qui a reculé à 106,4 contre 108,6 en avril, une baisse toutefois moindre que celle que craignait le consensus.



Sur le front des valeurs, Moderna a perdu 1,6% après l'annonce de la récupération de l'autorisation de mise sur le marché au Japon de Spikevax, son vaccin contre la Covid-19, auprès de son partenaire local Takeda, à compter du 1er août prochain.



