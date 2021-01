Wall Street : encouragé par les nouvelles de Washington

Portés par les espoirs de nouvelles mesures de soutien, les indices actions américains ont signé des gains solides jeudi : le Dow Jones a progressé de 0,7% à 31041 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné près de 2,6% à 13067 points.



Le Congrès a validé avec quelques heures de retard les résultats du scrutin présidentiel du 3 novembre, tandis que Donald Trump a fini par concéder sa défaite et appelé à une 'transition pacifique' après deux mois de refus.



Les investisseurs ont salué par ailleurs les déclarations de Patrick Harker, le président de la Fed de Philadelphie, qui ne voit pas 'la Réserve fédérale ralentir ses achats de dette dans un futur proche'.



Les planètes sont désormais parfaitement alignées pour Joe Biden, qui bénéficie d'un Congrès où les démocrates sont majoritaires et du plein soutien de la Fed, pour financer des plans de relance.



Autre élément positif, l'indice ISM non manufacturier s'est établi à 57,2 en décembre, soit une remontée de 1,3 point par rapport au mois précédent, et a donc traduit une accélération de la croissance dans les services américains.



Par ailleurs, le Département du Travail a annoncé que les inscriptions aux allocations chômage avaient légèrement reflué la semaine dernière aux Etats-Unis, pour s'établir à 787.000, contre 790.000 la semaine précédente.



En revanche, le déficit commercial des Etats-Unis est passé de 63,1 milliards de dollars en octobre 2020 à 68,1 milliards en novembre, selon le Département du Commerce, là où le consensus attendait un creusement moins sensible.



Côté valeurs, Constellation Brands a bondi de 2,3% après la publication par le groupe de boissons alcoolisées de résultats trimestriels solides et son approbation d'un nouveau programme de rachats d'actions.



Walgreens Boots Alliance s'est adjugé 5,2%, la chaine de drugstores ayant dépassé les attentes du marché sur le trimestre écoulé et confirmé ses objectifs annuels, et ce malgré un impact négatif lié à la Covid-19.



JPMorgan Chase (+3,3%) et Wells Fargo (+2,3%) ont profité de propos favorables de Jefferies, qui a relevé ses recommandations de 'conserver' à 'achat' dans les deux cas, dans une note consacrée à toute une série de valeurs bancaires.



Tesla a poursuivi de son côté une trajectoire haussière sans fin (+7,9%) à la faveur d'un relèvement de recommandation des analystes de RBC, qui ont admis avec humilité s'être totalement trompés sur le dossier jusqu'ici.



