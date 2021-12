Wall Street : énième retour des inquiétudes sanitaires

La Bourse de New York a ouvert en forte baisse lundi matin, les investisseurs s'inquiétant de la dégradation sanitaire en Europe et de son impact éventuel sur l'activité économique mondiale.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones chute de 1,9% à 34.688,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche lui aussi 1,9% à 14.881,8 points.



L'aversion au risque est alimentée par la décision de plusieurs pays européens de réinstaurer des mesures de confinement ou de restriction à la circulation.



'Le variant Omicron ajoute une couche d'incertitudes et on peut s'attendre à ce que les investisseurs réduisent leur exposition au risque avec l'approche de la fin de l'année', prévient un analyste.



Dans ce contexte de grande frilosité, les 11 secteurs du S&P 500 sont tous en repli ce lundi, notamment les segments des matières premières, de l'énergie et des financières.



Bien que supérieurs aux attentes, les indicateurs économiques du jour n'ont pas été d'un grand soutien.



L'indice composite des indicateurs avancés des Etats-Unis - calculé par le Conference Board - a pourtant progressé de 1,1% en novembre, soit un peu plus que ce qu'attendaient en moyenne les économistes.



L'organisation patronale s'attend ainsi à une croissance du PIB d'environ 6,5% au quatrième trimestre.



Le pétrole, qui décroche de plus de 6%, est lui aussi victime de perspectives de croissance moins florissantes



Le dollar recule de 0,5% tandis que les T-Bonds bénéficient d'un mouvement de 'flight to quality' en affichant un repli de deux points de base à 1,3820%.



