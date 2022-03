Wall Street entame une semaine cruciale en ordre dispersé

New York (awp/afp) - La Bourse de New York entamait lundi une semaine cruciale en ordre dispersé, au moment où la guerre s'étend en Ukraine en dépit de la tenue d'un nouveau tour de pourparlers tandis que la Fed s'apprête à relever ses taux.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones avançait de 0,45%, le Nasdaq perdait 0,56% et le S&P 500 grapilliait 0,06%. Vendredi, le Dow Jones avait perdu 0,69% à 33.116 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, avait lâché 2,18% à 13.285 points et l'indice élargi S&P 500, 1,30% à 4.217,50 points. Sur la semaine, le Dow a cédé 2%, le S&P 500 est en retrait de 2,9% et le Nasdaq 3.5%.

afp/rp