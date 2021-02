Wall Street : et de six séances de baisse pour le S&P 500

Wall Street a ouvert en baisse mardi matin, les intervenants ayant dû suivre tout à la fois le discours du président de la Réserve fédérale devant le Sénat et l'évolution des rendements obligataires.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones perd 0,2%, le S&P 500 aligne une sixième séance de baisse consécutive en cédant plus de 0,3% et le Nasdaq chute de 1,1%.



La publication du discours de Ben Bernanke sur le maintien des mesures de soutien à l'économie mises en place depuis le début de la crise n'a pas rassuré les marchés.



Devant la commission bancaire du Sénat américain, le patron de la banque centrale a souligné que la vaccination restait le facteur décisif dans la poursuite du rebond, lequel pourrait prendre selon lui un certain temps.



Ses propos laissent penser que la Réserve fédérale maintiendra ses mesures de soutien à l'activité au moins jusqu'au premier trimestre 2022.



Les tensions sur le compartiment obligataire demeurent néanmoins présentes et constituent toujours la principale source de préoccupation des investisseurs, malgré une récente accalmie sur les taux.



Sur le marché américain des Treasuries, le rendement à dix ans se replie d'à peine deux points de base ce matin, repassant tout juste sous la barre fatidique des 1,35%.



Bonne nouvelle sur le front de l'activité, la confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée plus fortement que prévu au mois de février, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.



Son baromètre s'est établi à 91,3 ce mois-ci contre 88,9 en janvier (89,3 en première estimation), dépassant le consensus de 91



Sur le front des valeurs, Home Depot lâche 3,6% après avoir fait état dans la matinée d'une hausse de 16% de son BPA au quatrième trimestre.



Wells Fargo cède 0,7% après l'annonce de sa filiale de gestion d'actifs aux fonds GTCR et Reverence Capital Partners pour un prix de 2,1 milliards de dollars.



Tesla chute de 10%, son sort semblant désormais lié à celui du bitcoin qui décrochait de 15% ce mardi.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.