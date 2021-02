Wall Street : fin de semaine sur une note favorable

Wall Street a de nouveau avancé ce vendredi, sur fond de baisse surprise du taux de chômage et d'avancées dans le dossier du plan de relance. Le Dow Jones a pris 0,3% à 31148 points et le Nasdaq Composite a gagné près de 0,6% à 13856 points.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine a généré comme prévu 49000 emplois non agricoles en janvier, mais surtout, le taux de chômage a chuté de 0,4 point à 6,3%, alors qu'il était attendu stable.



'Pendant ce temps, la Chambre a approuvé le projet de loi de relance de 1900 milliards de dollars qui a été adopté au Sénat du jour au lendemain, faisant avancer un processus connu sous le nom de réconciliation', notait par ailleurs Wells Fargo.



'Les législateurs finaliseront les détails du paquet dans les prochaines semaines, et les démocrates sont largement attendus pour adopter la mesure à la majorité simple au Sénat', poursuivait la banque californienne.



Côté valeurs, Ford a progressé de 1,2% après avoir annoncé un résultat opérationnel triplé au quatrième trimestre 2020 et multiplié par plus de deux ses investissements dans les véhicules électriques et autonomes.



Johnson & Johnson a gagné 1,6% après avoir déposé, auprès des autorités sanitaires américaines, une demande d'enregistrement en urgence pour son projet de vaccin à dose unique contre la Covid-19.



Surtout, les opérateurs ont acclamé la publication d'Estée Lauder (+7,8%) pour son deuxième trimestre 2020-21 : son BPA ajusté a augmenté de 24% à 2,61 dollars (+21% en devises constantes), battant largement le consensus.



