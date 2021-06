New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturé dans le rouge mercredi, lestée par la révision à la hausse par la Réserve fédérale (Fed) de ses prévisions d'inflation et l'intention de la majorité des membres de la Fed de relever les taux directeurs à deux reprises en 2023.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a reculé de 0,77% à 34.033,67 points, le Nasdaq a perdu 0,24% à 14.039,68 points et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,54% à 4.223,70 points.

afp/rp