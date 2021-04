New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini la semaine en baisse vendredi, en dépit de la forme olympique affichée la veille au soir par Amazon et après une nouvelle avalanche de résultats trimestriels.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a reculé de 0,53% à 33.879,00 points, le Nasdaq a baissé de 0,85% à 13.962,68 points et le S&P 500 a cédé 0,72% à 4.181,21 points, au lendemain d'un record.

afp/rp