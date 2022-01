(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, le Nasdaq s'étant établi en zone de correction, après la publication de divers résultats trimestriels sur fond d'inquiétude des investisseurs à propos de la remontée des obligations et du resserrement à venir de la politique de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 0,96%, ou 339,82 points, à 35.028,65 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 44,35 points, soit 0,97%, à 4.532,76 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 166,64 points (1,15%) à 14.340,26 points.

Après avoir déjà terminé dans le rouge la veille, le Nasdaq a terminé la séance en baisse de 10,7% par rapport à son record de clôture du 19 novembre dernier. Il s'est ainsi établi en zone de correction pour la première fois depuis début 2021.

Les investisseurs ont digéré la publication dans la journée des résultats trimestriels de Morgan Stanley et de Bank of America, qui ont fait état de bénéfices en hausse, après des résultats mitigés d'autres banques américaines.

Depuis le début de l'année, les actions sont volatiles alors que la perspective de voir la Fed prendre des mesures agressives pour lutter contre l'inflation a provoqué une remontée rapide des rendements obligataires, pesant particulièrement sur les grands titres technologiques et les valeurs à forte croissance.

"Une entame de resserrement provoque souvent une volatilité importante, et il y a toujours ce risque d'une erreur de politique mettant fin au cycle économique", a commenté Kristina Hooper, stratégiste en chef chez Invesco.

"Il y a donc beaucoup d'appréhension", a-t-elle dit.

Wall Street avait terminé en nette baisse mardi, dans le sillage de la publication des résultats trimestriels décevants de Goldman Sachs, tandis que les bons du Trésor américain avaient grimpé à un pic de deux ans. Cette remontée s'est atténuée mercredi.

Les investisseurs sont préoccupés par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, prévue la semaine prochaine et lors de laquelle la banque centrale américaine pourrait acter le resserrement de sa politique monétaire.

Certains analystes n'excluent plus une nouvelle accélération de la fin des achats d'actifs de la Fed avant la première hausse de taux, attendue en mars, alors que des données publiées la semaine dernière ont montré que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté sur un an en décembre à leur rythme le plus important en quatre décennies.

Morgan Stanley a vu son titre progresser de 1,8% après la publication de ses résultats trimestriels, tandis que l'action Bank of America a gagné 0,4%.

Apple a perdu 2,1%, pesant sur le Nasdaq, de même que le recul de Tesla et d'Amazon.

(version française Jean Terzian)

par Lewis Krauskopf, Shreyashi Sanyal et Bansari Mayur Kamdar