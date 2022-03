New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, abandonnée par l'élan amorcé la veille, faute d'avancée dans les discussions entre Ukraine et Russie et sur fond de flambée des matières premières.

Le Dow Jones a cédé 0,29%, l'indice Nasdaq à perdu 1,56% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,53%.

afp/rp