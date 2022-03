NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a terminé vendredi en baisse, les craintes liées à l'intensification du conflit en Ukraine l'emportant largement sur la hausse plus marquée qu'attendu des créations d'emplois aux Etats-Unis.

La plupart des 11 indices sectoriels du S&P ont fini dans le rouge, les valeurs bancaires affichant la plus forte baisse en raison des inquiétudes des investisseurs quant à l'impact des sanctions occidentales contre la Russie sur le système financier international.

Dans l'ensemble, les actions ont souffert de l'aversion au risque, les opérateurs recherchant les valeurs refuges.

L'indice Dow Jones a cédé -0,53%, ou 179,86 points, à 33 614,8 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 34,62 points, soit -0,79%, à 4 328,87 points.

Le Nasdaq Composite a abandonné 224,5 points (-1,66%) à 13 313,44 points.

Sur la semaine écoulée, le Dow Jones a reculé de 1,30%, le S&P de 1,27% et le Nasdaq de 2,78%.

Le département américain du Travail a fait état de 678.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier après 481.000 (révisé de 467.000) en janvier. Le consensus Reuters s'établissait pour février à 400.000.

"Il y a trois ou quatre semaines, ce chiffre aurait été jugé incroyablement important. Mais en raison du contexte et des événements qui se produisent en Europe, ça ne l'est plus", a déclaré Zachary Hill, gérant de portefeuilles à Horizon Investments.

"Le potentiel d'escalade militaire, le potentiel d'un impact sur la croissance en Europe et ailleurs, et les conséquences sur les matières premières et l'inflation occupent tout le temps et l'énergie des investisseurs", a-t-il ajouté.

Le groupe de prêt-à-porter Gap Inc, qui avait fortement progressé en début de séance après avoir annoncé des prévisions de résultats supérieures aux attentes, a clôturé finalement inchangé.

(rédigé par Laetitia Volga, Jean-Stéphane Brosse)