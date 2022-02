NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a connu une journée de débâcle jeudi, la déconfiture des valeurs technologiques provoquant la plus forte baisse du Nasdaq en pourcentage depuis le 8 septembre 2020.

L'indice Dow Jones a perdu 1,45%, ou 518,17 points, à 35.111,16 points.

Le S&P-500, plus large, a reculé de 111,99 points, soit 2,44%, à 4.477,39 points.

Le Nasdaq Composite a chuté de son côté de 538,73 points (-3,74%) à 13.878,82 points.

Le secteur technologique a une nouvelle fois tiré Wall Street vers le bas, Meta Platforms, la maison mère de Facebook, subissant la correction la plus sévère (-26,4%) après avoir publié mercredi soir une prévision de chiffre d'affaires trimestrielle inférieure aux attente.

Meta a entraîné dans sa chute le fabricant de semi-conducteurs Qualcomm (-4,8%), qui a pourtant fait état d'un chiffre d'affaires record sur les trois derniers mois de 2021 et d'un objectif meilleur que prévu pour le trimestre en cours.

Twitter a reculé pour sa part de 5,5%, Snap de 23,5% et Pinterest de 10,5%.

Les poids lourds de la technologie comme Alphabet (-3,3%), Microsoft (-3,8%) et Apple (-1,7%) ont tous terminé dans le rouge, Amazon, qui devait publier ses comptes financiers dans la soirée, enregistrant le recul le plus marqué (-7,8%).

"Comme l'ont montré les résultats des derniers jours, le fait d'atteindre ou pas ses objectifs est récompensé ou pénalisé, et si vous continuez à obtenir de bons résultats, le marché vous récompense", a commenté Maxwell Grinacoff, stratège actions et dérivés américains chez BNP Paribas.

"Dans un environnement de hausse des taux, à mesure que l'année va avancer, nous nous attendons à voir un écart croissant entre les entreprises de qualité supérieure, comme celles qui ont la plus grosse capitalisation, et celles de qualité inférieure qui ne rapportent pas d'argent", a-t-il ajouté.

Côté indicateurs économiques, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière ont diminué plus que prévu, à 238.000 contre 261.000 la semaine précédente.

Le rapport mensuel sur l'emploi sera publié vendredi et il pourrait donner à la Réserve fédérale américaine de nouveaux arguments en faveur d'une accélération du durcissement de sa politique monétaire. Les marchés redoutent jusqu'à sept hausses de taux cette année.

(David French, version française Tangi Salaün)