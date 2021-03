New York (awp/afp) - Les trois indices de la Bourse de New York ont terminé en forte hausse lundi, ranimés par des nouvelles positives sur les vaccins et sur l'avancée du plan de soutien américain au Congrès.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a conclu en hausse de 1,95% à 31.535,58 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 3,01% à 13.588,83 points. Le S&P 500 a progressé de 2,38% à 3.901,74 points.

afp/rp