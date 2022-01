par Bansari Mayur Kamdar, Shreyashi Sanyal et Sinéad Carew

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après la publication de données sur l'inflation conformes aux attentes, malgré un pic de plusieurs décennies, ce qui a contribué à apaiser les craintes que la Réserve fédérale américaine (Fed) resserre plus vite qu'attendu ses mesures de soutien.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, ou 38,30 points, à 36.290,32 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 13,28 points, soit 0,28%, à 4.726,35 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 34,94 points (0,23%) à 15.188,39 points.

Des données officielles montrent que la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis a décéléré en décembre en rythme mensuel, mais qu'elle a atteint sur un an un pic inédit en quatre décennies - une hausse annuelle conforme au consensus des économistes interrogés par Reuters.

"Les investisseurs craignaient une inflation encore plus importante. Même si les données sont mauvaises et que les pressions inflationnistes sur l'économie sont importantes, il y a eu un peu de soulagement", a commenté Anthony Saglimbene, stratégiste chez Ameriprise Financial, à Troy dans le Michigan.

"L'enquête du jour sur l'inflation valide la trajectoire de la Fed et signifie qu'elle n'a pas besoin d'être plus agressive qu'elle ne l'est déjà", a-t-il déclaré.

Parmi les outils dont veut se servir la banque centrale américaine pour lutter contre l'inflation figurent le relèvement des taux d'intérêt, qui devrait débuter en mars selon des analystes, et le 'tapering' de ses programmes d'achats obligataires.

Dix des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé, aux premiers rangs desquels les matériaux et les technologies.

Plombées par le passé par la hausse du rendement des bons du Trésor américain et par les commentaires conservateurs de la Fed, les valeurs à forte croissance ont amorcé un rebond cette semaine, alors que les investisseurs surveillent nombre d'éléments pour évaluer l'opportunité de miser sur cette tendance ou de se protéger d'un éventuel retour dans le rouge.

Ils attendent notamment le début non-officiel de la saison des résultats trimestriels, vendredi, avec les résultats de JPMorgan Chase, Citigroup et Morgan Stanley.

Dans des secteurs comme le voyage aérien, la propagation du variant Omicron du coronavirus pourrait peser lourdement sur les prévisions des entreprises.

Côté valeurs, les laboratoires Eli Lilly et Biogen ont terminé la séance dans le rouge et entraîné dans leur sillage le secteur des soins de santé du S&P-500.

(version française Jean Terzian)