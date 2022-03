Graphique DJ INDUSTRIAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DJ INDUSTRIAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Palmarès DJ INDUSTRIAL CATERPILLAR INC. 192.61 5.35% INTEL CORPORATION 48.87 4.38% THE HOME DEPOT, INC. 332.705 3.89% DOW INC. 59.2 3.62% AMGEN INC. 233.34 3.61% VISA, INC. 208.48 -0.23% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 1 janv.