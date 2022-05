PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte hausse vendredi, les signes d'un pic de l'inflation et la résistance de la consommation ayant incité les investisseurs à aborder un long week-end de trois jours avec un optimisme croissant quant à la capacité de la Réserve fédérale à resserrer sa politique monétaire sans faire basculer l'économie dans la récession.

Les trois principaux indices boursiers américains ont mis fin à leur plus longue série de pertes hebdomadaires depuis des décennies.

Le S&P et le Nasdaq ont subi sept baisses hebdomadaires consécutives, soit la plus longue série depuis la fin de l'effondrement de la bulle Internet, tandis que la chute de huit semaines de l'indice Dow est la plus longue depuis 1932.

L'indice Dow Jones a gagné 1,76% à 33 212,96 points, le S&P-500, plus large, 2,47%, à 4 158,24 points tandis que le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 3,33% à 12 131,13 points.

Des prévisions de bénéfices assez optimistes et des indicateurs économiques solides ont alimenté l'espoir que la Fed parvienne à juguler l'inflation sans provoquer de récession.

"Le marché a maintenant intégré une grande partie des nouvelles négatives", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille chez GLOBALT à Atlanta. "Nous avons maintenant absorbé ces nouvelles et les mesures que la Fed va prendre, et nous terminons la saison des bénéfices."

"Les titres d'Apple Inc, de Microsoft Corp et de Tesla Inc sont ceux qui ont le plus progressé.

La saison des résultats du premier trimestre est en grande partie terminée, puisque 488 sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 77% ont dépassé les attentes du consensus, selon Refinitiv.

(Version française Jean-Michel Bélot)

par Stephen Culp