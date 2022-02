New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi et signé une quatrième séance consécutive de progression, dans un marché qui voit le discours de la Fed s'assouplir et se satisfait des résultats de sociétés.

Le Dow Jones a gagné 0,63%, l'indice Nasdaq, au fort parfum technologique, a pris 0,50%, et l'indice élargi S&P 500, 0,94%, selon des résultats provisoires.

afp/rp