NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse pour une deuxième journée consécutive mercredi, alors que la solidité des résultats trimestriels et le regain d'optimisme sur le rétablissement de l'économie américaine ont alimenté l'appétit des investisseurs pour le risque.

L'indice Dow Jones a gagné 0,83%, ou 286,01 points, à 34.798,00 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 35,63 points, soit 0,82%, à 4.358,69 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 133,08 points (0,92%) à 14.631,95 points.

Dans le sillage des gains enregistrés mardi, les trois principaux indices à Wall Street se sont rapprochés à 1% ou moins de leurs records historiques de clôture.

"Les résultats sont arrivés avec quelques bonnes surprises et le marché a bien répondu au reflux de la semaine dernière", a commenté Matthew Keator, directeur de Keator Group, une société de gestion de patrimoine basée à Lenox dans le Massachusetts.

Après avoir chuté à un plus bas de cinq mois, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a poursuivi son rebond. L'indice bancaire du S&P-500 a progressé.

Parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, celui de l'énergie a été le plus en vue durant la séance, sous l'effet de la hausse des prix du pétrole.

Sur les 73 entreprises du S&P-500 ayant publié leurs résultats trimestriels, 88% ont fait état d'un bénéfice supérieur au consensus.

Les estimations actuelles tablent une progression de 75% en rythme annuel des revenus des firmes du S&P-500 sur la période avril-juin, alors que de précédentes prévisions au début du trimestre anticipaient une hausse de 54% seulement.

Parmi les gagnants, côté valeurs, figure Chipotle Mexican Grill, qui a bondi de 11,5% et s'est hissé à un pic inédit après avoir publié mardi des ventes et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes. Ses gains ont alimenté la performance du S&P-500.

Coca-Cola a aussi progressé, après avoir relevé dans la journée ses prévisions de ventes et de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

Verizon a enregistré des gains suite à l'annonce d'un nombre d'abonnés mensuels plus important que prévu au deuxième trimestre, du fait d'une demande accrue pour les services liés à la 5G.

En dépit d'une prévision de son chiffre d'affaires annuel revue à la hausse, Johnson & Johnson a peu bougé durant la séance.

Netflix a décliné de 3,3% après avoir annoncé mardi qu'il anticipait une faible croissance de ses abonnés lors du trimestre en cours.

(version française Jean Terzian)

par Stephen Culp