WALL STREET FINIT EN HAUSSE, PORTÉE PAR LES VALEURS À FORTE CROISSANCE

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi, portée par les valeurs à forte croissance dont Apple et Tesla, alors que des données sur les ventes au détail en avril aux Etats-Unis ont apaisé les inquiétudes sur le ralentissement de la croissance économique.

L'indice Dow Jones a gagné 1,34% à 32.654,59 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 2,02% à 4.088,85 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 2,76% à 11.984,52 points.

Dix des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé, au premier rang desquels les finances et la technologie, en hausse de plus de 2%.

Les investisseurs ont été rassurés par la publication dans la journée de données du département américain du Commerce indiquant que les ventes au détail ont progressé le mois dernier de 0,9%, grâce notamment à une hausse de la fréquentation des restaurants en dépit de la flambée de l'inflation.

En difficulté récemment, Microsoft, Apple, Tesla et Amazon ont enregistré des gains, entre 2% et 5,1%, et contribué à la hausse du S&P-500 et du Nasdaq.

Ce rebond de Wall Street, qui ne s'est pas limité aux valeurs à forte croissance, intervient après une forte tendance à la baisse ces dernières semaines, le S&P-500 ayant plongé la semaine dernière à son plus bas niveau depuis mars 2021.

D'autres données officielles publiées mardi montrent que la production manufacturière aux Etats-Unis a accéléré plus qu'attendu le mois dernier.

"C'est conforme à la croissance économique continue au deuxième semestre", a commenté Bill Adams, économiste en chef chez Comerica Bank à Dallas.

Le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a déclaré dans la journée que la banque centrale américaine allait continuer à durcir sa politique monétaire jusqu'à ce qu'elle constate une baisse de l'inflation dans le pays.

Les traders estiment à 85% la probabilité que la Fed décide en juin de relever ses taux d'intérêt de 50 poins de base.

Walmart a plongé de 11,4% après avoir revu à la baisse son objectif de bénéfice annuel, ses marges souffrant de l'inflation.

A l'inverse, United Airlines a progressé de 7,9% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, entraînant dans son sillages les titres de Delta Air, American Airlines et Spirit Airlines.

(version française Jean Terzian)

par Amruta Khandekar et Noel Randewich