(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, le Nasdaq et le S&P-500 ayant atteint des records tandis que le Dow Jones a rebondi, alors que le président américain Joe Biden a annoncé dans la journée un accord bipartite au Sénat sur un plan massif d'investissement dans les infrastructures.

L'indice Dow Jones a gagné 0,95%, ou 322,58 points, à 34.196,82 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 24,65 points, soit 0,58%, à 4.266,49 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 97,97 points (0,69%) à 14.369,70 points.

Après la publication de données confirmant que la croissance de l'économie américaine au premier trimestre a été de 6,4% en rythme annualisé, grâce aux vastes mesures de stimulus face à la crise sanitaire du coronavirus, les investisseurs misaient sur un accord sur un projet d'infrastructures censé porter les Etats-Unis vers une nouvelle phase de leur rebond économique.

Par ailleurs, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont reculé à 411.000 la semaine dernière, selon les statistiques publiées jeudi par le département du Travail.

"A court terme, il y aura quelques 'achats de rumeurs et ventes d'informations' pour les matériaux et l'industrie, mais à mesure que davantage de détails seront donnés sur l'utilisation des fonds, je pense que nous aurons un bénéfice continu", a commenté Sal Bruno, directeur de l'investissement chez IndexIQ, à New York.

Principal artisan de la performance du S&P-500, Tesla a progressé après que son patron Elon Musk a annoncé qu'il comptait introduire en Bourse une de ses firmes, Starlink, lorsque le cash flow de celle-ci sera suffisamment prévisible, et indiqué que les actionnaires de Tesla pourraient être prioritaires.

Les titres à forte croissance comme PayPal et Facebook ont enregistré des gains et aussi servi de catalyseurs au S&P-500 et au Nasdaq lors de la séance.

Les secteurs technologique, des soins de santé et des services de communication du S&P-500 ont atteint des pics inédits.

Eli Lilly s'est établi à un record après avoir déclaré qu'il déposerait cette année aux Etats-Unis une demande de mise sur le marché de son médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer, le donanemab. A l'inverse, l'annonce a provoqué la chute du titre de Biogen.

MGM Resorts International a progressé après que Deutsche Bank a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

(version française Jean Terzian)

par Noel Randewich et Devik Jain