New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, portée par une vague de bons résultats d'entreprises et un assouplissement des restrictions liées au Covid-19.

Le Dow Jones a gagné 0,86%, l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, a pris 2,08%, et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,45%, selon des chiffres provisoires.

