New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini sur une note contrastée mercredi, manquant de souffle dans un marché pessimiste sur les perspectives de l'économie américaine et de ses entreprises.

Le Dow Jones a fini en modeste hausse de 0,19% et l'indice élargi S&P 500 en progression de 0,21%, tandis que le Nasdaq s'est arrêté quasiment à l'équilibre (-0,01%).

afp/rp