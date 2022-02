(Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi après une séance en dents de scie et le S&P 500 et le Nasdaq ont repris une partie du terrain abandonné la veille, portée notamment par les résultats d'Amazon.

L'indice Dow Jones a perdu 0,06%, ou 21,42 points, à 35.089,74 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 23,1 points, soit 0,52%, à 4.500,54 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 219,19 points (1,58%) à 14.098,01 points.

Sur la semaine, le Dow Jones a progressé de 1%, le S&P 500 s'est adjugé 1,6% et le Nasdaq a pris 2,4%.

Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $92,16 (+2,09%) et le brent à $93,09 (+2,18%).

Le dollar évoluait en hausse de 0,08% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,1449 dollar (+0,10%).

Sur le marché obligataire, le papier à dix ans [US10YT=RR] a pris 9 points de base pour s'établir à 1,9175%. Son homologue à cinq ans [US10YT=RR], a avancé de 11,4 points de base à 1,7748%.

Aux valeurs, Amazon, a bondi de 13,54% après avoir fait état de résultats solides, emmenant dans son sillage le comportiment technologique.

Pinterest a gagné 11,18% après avoir lui aussi battu les prévisions des analystes. Twitter, qui fera part de ses résultats mardi, a quant à lui pris 7,13%.

(Nicolas Delame)