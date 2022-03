Wall Street finit en petite baisse, la Fed se montre plus agressive

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse modeste après un discours plus agressif du patron de la Fed sur les taux d'intérêt tandis que les prix du pétrole ont repris leur course en avant.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones, qui avait connu la semaine dernière sa meilleure période hebdomadaire depuis fin 2020, s'est replié de 0,58% à 34.552,99 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,40% à 13.838,46 points. L'indice élargi S&P 500 a stagné à 4.461,18 points (-0,04%).

afp/rp