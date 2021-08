Wall Street : finit en roue libre un mois d'août exceptionnel

Malgré une encourageante fermeté des indices US à la mi-séance (les 3 principaux pointaient en légère hausse de +0,1% en moyenne), l'ultime séance d'un mois d'août exceptionnel en très léger repli.



Pas de nouveaux records à Wall Street mais cela s'est joué à une dizaines de points près pour le Nasdaq (+4% sur l'ensemble du mois), à une petite poignée pour le S&P500 (qui engrange +3% en août).



Le Dow Jones se replie de -0,12% à 35.360, le S&P500 de -0,13% à 4.522, le Nasdaq de -0,04% à 15.259.



Wall Street n'a pas tressailli lors de la publication d'une lourde chute de 125,1 en juillet vers 113,8 en août de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board aux Etats-Unis (2ème mois de dégradation consécutif).



L'organisation patronale précise que la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est contractée d'environ -10Pts, de 157,2 vers 147,3 d'un mois sur l'autre, et que celle mesurant leurs anticipations dévisse de plus de 12Pts, de 103,8 en juillet vers 91,4 en août.



Cette dégradation serait en partie causée par la vague de variant Delta qui s'est développée ces dernières semaines Outre-Atlantique et entraîne la remise en oeuvre de restrictions et de 'passes sanitaires' dans des grandes métropoles comme New York ou Detroit.



L'autre 'fait du jour', c'est la flambée sans précédent depuis 30 ans de 19,1% sur un an des prix des logements dans les 20 principales métropoles américaines en juin.



Les T-Bonds US ont également peu réagi : +1,5Pt de base vers 1,3000%.



Coté valeurs, le Nasdaq a été soutenu par Walgreen +4,4%, Discovery +3,6%, Baidu +2,5%, Western Digital +1,8%, Comcast et Moderna +1,6%, Amazon +1,4%



Son repli a été amplifié par Zoom (-16,7% alors que le rythme des ventes de licences ralentit avec le retour à la normale), NXPP -5,5%, Analog Device -2,4%, Idexx -1,9%, CSX -1,7%, Biogen -1,6%, Nvidia -1,3%, Marvel -1,2%...



