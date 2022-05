WALL STREET FINIT EN TRÈS NETTE BAISSE, LA HAUSSE DES RENDEMENTS PRÉOCCUPE

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte baisse lundi dans un contexte de préoccupations liées à la hausse des rendements obligataires et d'inquiétudes provoquées par l'inflation et le resserrement de la politique des banques centrales.

L'indice Dow Jones a cédé 1,99%, ou 653,67 points, à 32.245,7 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 132,08 points, soit 3,20%, à 3.991,26 points, touchant en séance un plus bas depuis avril 2021 et finissant sous les 4.000 points pour la première fois depuis le 31 mars 2021.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 521,41 points (-4,29%) à 11.623,25 points.

La baisse des marchés d'actions a concerné l'ensemble des secteurs, comme en témoigne la baisse des 11 compartiments de S&P.

Aux valeurs, on retiendra notamment le recul d'Apple qui a perdu 3,08% contribuant nettement aux baisses accusées par le Nasdaq et le S&P 500.

Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $102,73 (-6,41%) et le brent à $105,53 (-6,11%).

Le dollar évoluait en hausse de 0,04% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,0558 dollar (+0,07%).

Sur le marché obligataire, le papier à dix ans [US10YT=RR] a cédé 8,6 points de base pour s'établir à 3,0377% après avoir touché en séance son niveau le plus élevé depuis novembre 2018. Son homologue à cinq ans [US10YT=RR], a reculé de 9,5 points de base à 2,9506%.

(Nicolas Delame)