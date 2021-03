Wall Street hésite entre espoir économique et craintes d'inflation

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a débuté la semaine en ordre dispersé lundi, tiraillée entre l'optimisme sur la relance économique après le passage au Sénat du plan de relance de Joe Biden pendant le week-end et les inquiétudes autour de l'inflation.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones montait de 0,35% à 31.606,82 points, tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,50% à 12.855,86 points. L'indice élargi S&P 500 grappillait de son côté 0,01% à 3.842,70 points.

afp/rp