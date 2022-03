PARIS, 21 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sur une note indécise lundi, les marchés d'actions peinant à prendre une direction claire en raison de la situation en Ukraine où les combats se poursuivent alors que les Occidentaux préparent un nouveau train de sanctions contre Moscou, des incertitudes qui font monter les cours du pétrole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 12,02 points, soit 0,03%, à 34.742,91 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, en revanche progresse, de 0,15% à 4.470,26 points.

Le Nasdaq Composite, pour sa part, cède 0,09%, soit 12,48 points, à 13.881,35.

Le Kremlin a indiqué lundi qu'il n'y avait pas d'avancées majeures dans les discussions entre Moscou et Kyiv et, parallèlement, l'armée russe a bombardé pour la première fois les faubourgs d'Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine. .

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne vont de leur côté discuter ce lundi de sanctions supplémentaires à l'encontre de Moscou, y compris contre son secteur pétrolier, tandis que le président américain Joe Biden doit s'entretenir à 15h00 GMT avec les dirigeants européens avant sa visite prévue vendredi en Pologne pour évoquer la réponse internationale à cette crise.

En attendant, les cours du pétrole et de plusieurs métaux industriels repartent nettement à la hausse, le Brent gagnant 4% à 112,28 dollars le baril et le brut léger américain 3,86% à 108,74 dollars le baril. Chevron, Exxon Mobil et Occidental Petroleum en profitent pour prendre respectivement 1,3%, 1,5% et 3,7%.

A la baisse, Boeing chute de 5,1% après un accident d'avion impliquant un 737 de la China Eastern Airlines avec 132 passagers à bord dans le sud de la Chine. La compagnie aérienne chinoise a dans la foulée annoncé une suspension de tous ses Boeing 737-800.

Des opérations de fusions-acquisitions animent également la tendance à l'image de Nielsen Holdings, qui plonge de 14,2% après le rejet d'une offre de 9,1 milliards de dollars (8,2 milliards d'euros) de la part d'un consortium de capital-investissement.

L'éditeur de logiciels Anaplan bondit en revanche de 28% après l'annonce de son rachat par le fonds d'investissement Thoma Bravo pour 9,65 milliards de dollars (8,7 milliards d'euros), tandis que Alleghany Corporation, un spécialiste de l'assurance, prend 25%, en réaction à l'annonce de son acquisition par Berkshire Hathaway (+0,8%), la société de Warren Buffett.

