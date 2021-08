Wall Street : inexorablement, les records s'enchainent (5ème)

Nouvelle déferlante de records (doublé record absolu/record de clôture) : le S&P500 culmine à 4.502 et en termine à 4.496 (+0,25%), le Nasdaq culmine à 15.059 et finit à 15.042 (+0,15%).

Cela fait 5 records d'affilée, et un 51ème pour le 'S&P' (+19,5% de gain annuel), le Nasdaq-100 affiche +19,3%, le 'Composite' +16,7% 'seulement'.

Le Dow Jones progresse mais de façon beaucoup plus laborieuse avec +0,1% à 35.405.



La sérénité continue apparemment de régner à 24H de l'ouverture très attendue du symposium des banquiers centraux, demain à Jackson Hole (Wyoming).



Les investisseurs n'ont pas émus par un repli de 0,1% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, une évolution à peu près conforme au consensus (-0,2%), après une augmentation de 0,8% en juin.



Les commandes hors transports -indicateur considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- ont augmenté de 0,7% en juillet, les commandes d'équipements de transport ayant chuté de 2,2%.

Rappel : le consensus des économistes prévoyait un repli de 0,2%, après un gain de 0,9% au mois de juin.



La multiplication des indicateurs jugés décevant (sauf dans l'immobilier) pourrait apaiser les débats au sein du FOMC (le comité de direction de la Fed) concernant l'urgence d'un prochain resserrement de sa politique monétaire US (baisse des rachats d'actifs à un rythme de -15Mds$ par mois selon Goldman Sachs).



Mais certains semblent craindre que Jerome Powell confirme le scénario du 'tapering', notamment les spécialistes du marché obligataire avec +7Pts sur les T-Bonds US à 1,345%):



Le S&P500 a été logiquement soutenu par la bonne tenue globale des banques avec la forte tension des taux longs évoquée ci-dessus (State Street +2,7%, Keycorp et Fifth Third +2,2%, Comerica +2,1%, Amex +2,1%, JP-Morgan +1,8%, Bank of America et Citigroup +1,6%...).



Rebond du secteur des semi-conducteurs avec Western Digit +8%, Micron +2,9%, Microchip 2,3%, Nvidia +1,9%...



Net recul de Gap -5,3%, puis des 'labos' avec Biogen -1,9%, Pfizer -1,8%, Amgen -1,2%... sans cela, le 'S&P' accrochait les 4.500.



La hausse du Nasdaq a été ralentie par Activision, Netflix -1,1%, T-Mobile -1,8%.



