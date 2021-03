Wall Street inverse la tendance et repart à la hausse

New York (awp/afp) - Après un début de séance poussif, la Bourse de New York repassait nettement dans le vert vendredi à environ une heure de la clôture, portée un sentiment positif sur le redémarrage de l'économie américaine.

A 19H55 GMT, le Dow Jones montait de 1,54%, le Nasdaq de 1,15% et l'indice élargi S&P 500 de 1,61%.

"Le marché américain a rebondi et progresse cet après-midi lors de la dernière séance d'une semaine volatile", notent les analystes de Charles Schwab.

"Les investisseurs évaluent les signes précoces d'une reprise dans des secteurs en difficulté comme les loisirs ou l'hôtellerie, ce qui s'est traduit par une hausse plus importante que prévu des créations d'emplois en février", ajoutent-ils.

Le mois dernier, 379.000 emplois ont été créés aux États-Unis, soit près de trois fois plus qu'en janvier et d'avantage que les attentes du marché, selon les données du département du Travail.

Ces emplois ont principalement été créés dans les bars et restaurants, mais aussi dans les autres activités liées aux loisirs et à l'hébergement, ainsi que dans les services de santé, la vente au détail, et l'industrie manufacturière.

Malgré le rebond de Wall Street, les acteurs du marché restaient soucieux de la hausse du rendement à 10 ans sur les bons du Trésor américain.

Celui-ci a atteint vendredi un plus haut en plus d'un an, à 1,62%, et n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines.

Beaucoup d'observateurs analysent cette progression comme l'anticipation d'une inflation aux Etats-Unis avec le redémarrage de l'économie et la campagne de vaccination.

Un tel scénario pourrait pousser la Réserve fédérale à faire remonter ses taux directeurs même si son patron, Jerome Powell, a encore assuré cette semaine qu'il n'envisageait pas cette option à court-terme.

Le rendement obligataire américain à 10 ans évoluait aux alentours de 1,55% peu avant la clôture de Wall Street.

afp/rp