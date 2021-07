Wall Street : joli rebond, avec les technos et financières

Wall Street efface une bonne partie de ses pertes de la veille et matérialise un rebond assez convainquant. Les hausses sont d'une belle homogénéité au final : le Nasdaq et le S&P500 prennent plus de +1,5% et le Dow Jones, +1,6% (il a gagné jusqu'à +2% à mi-séance).



Côté 'chiffres', pas de réaction des indices US à celui des mises en chantier de logements neufs : elles ont augmenté de 6,3% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.643.000 en rythme annualisé, un niveau sensiblement supérieur au consensus.



Le Département du Commerce a également publié les demandes de permis de construire de logements, censées préfigurer les mises en chantier futures : elles se contractent de 5,1% à 1.598.000 en juin au lieu d'une progression de +1% vers 1,7 million attendue.



Côté matières premières, le pétrole reprend +1,3% à 67,3$ sur le NYMEX après un effondrement de plus de -15% en 48H (de 76$ vers 65,5$ entre vendredi midi et lundi soir). Ce trou d'air - qui efface tous ses gains depuis le 24 mai dernier - a été provoqué par l'accord trouvé par l'OPEP+ ce dimanche, mais aussi par les doutes entourant la vigueur de la reprise avec la remontée des cas de contaminations au Covid.



Avec l'éloignement d'un gros facteur inflationniste, les T-Bonds américains se sont détendus jusque vers 1,1300%, au plus bas depuis fin janvier, avant de s'équilibrer vers 1,2120%. A 1,1300%, le T-Bond a donc 'retracé' 50% de la hausse entre 0,50 et 1,78%.



Le Dow Jones et le S&P500 ont été soutenus par Citigroup et JP-Morgan +1,9%, Bank of America +2,1%, Goldman Sachs +2,7%, Morgan Stanley +3,3%, Wells Fargo +4%, Zions +5,3%, AIG +5%.



Le Nasdaq a bénéficié des rachats sur Apple +2,6%, Microchip +3,8%, Docusign +4%, Peloton +7%... et Nvidia finit stable vers 186$ après la division de son nominal par 4.



Enfin, après leur plongeon de lundi, les croisiéristes refont surface avec Carnival +7,5%, Royal Carribean +7,8% et Norwegian Cruise +8,3%.



American Airlines bondit de +8,4% malgré une chute de 70% des ventes de billets par rapport à la moyenne saisonnière... les analystes attendaient pire.



