Wall Street : l'angoisse a repris le dessus jeudi

Wall Street a décroché lourdement ce jeudi, fragilisée par une nouvelle poussée de fièvre sur le marché obligataire au lendemain des annonces de la Fed : le Dow Jones a perdu 3,1% à 32998 points, tandis que le Nasdaq Composite a plongé de 5% à 12318 points.



Si les marchés d'actions américains avaient semblé rassurés mercredi par les propos de Jerome Powell, les marchés obligataires se sont montrés plus sceptiques, le rendement à 10 ans étant ainsi remonté de six points de base pour finir à 3,03%.



Les données du jour, à savoir une chute de 7,5% de la productivité au premier trimestre et une hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage de 19.000 à 200.000, n'ont pu remettre en cause le scénario d'un rythme 'rapide' de hausses de taux cet été.



'Les marchés d'actions américains avaient eu des difficultés à aller de l'avant durant le cycle de hausses de taux rapides de 1994 et 1995 et il se pourrait bien qu'ils fassent encore pire cette fois', prévenait Capital Economics en cours de séance.



Les dégagements ont été généralisés sur les actions, mais les technologiques, considérées comme principales victimes de la fin de l'ère des taux zéro, ont été les premières à souffrir, à l'image d'Apple (-5,6%), Alphabet (-4,7%) ou Meta (-6,8%).



Toujours dans l'actualité des valeurs, les opérateurs ont lourdement sanctionné la publication trimestrielle de la plateforme d'échanges sur Internet eBay (-11,7%), mais ont salué vigoureusement celle du groupe agroalimentaire Kellogg (+3,5%).



