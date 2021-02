Wall Street : l'appétit pour le risque ne faiblit pas

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mardi matin après trois jours de fermeture, le week-end prolongé de 'Presidents Day' n'ayant pas affaibli l'appétit pour le risque des investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



La perspective de l'adoption d'un plan massif de soutien à l'activité économique - conjuguée à un possible allègement des mesures sanitaires grâce à la mise en place des campagnes de vaccination - a permis aux marchés américains d'aligner records sur records depuis le début de l'année.



Sur la semaine écoulée, l'indice S&P 500 s'est encore adjugé 1,2%, tandis que le Nasdaq Composite a fini la séance de vendredi sur un gain hebdomadaire de 1,7%.



La seule statistique attendue aujourd'hui aux Etats-Unis, dévoilée en début de matinée, est venue entretenir ce climat d'optimisme ambiant.



L'indice 'Empire State' de la Fed de New York s'est en effet inscrit en hausse de neuf points en février pour s'établir à +12,1, un plus haut depuis plusieurs mois, alors que le consensus l'anticipait autour de six points seulement.



Face à ces solides indicateurs, l'enjeu du moment est de savoir si les mesures de relance prévues par Washington ne sont pas exagérées au vu de la vigueur de l'économie, ce qui pourrait provoquer un risque de surchauffe, notamment au niveau de l'inflation.



S'ajoute à cela la politique monétaire ultra-accommodante conduite par la Fed, une attitude conciliante que son patron Jerome Powell entend maintenir tant que l'économie n'est pas revenue au plein-emploi.



Avec un chômage estimé à 10% aujourd'hui, le retour au plein-emploi - qui correspond à un taux de chômage de 3% ou 4% - ne devrait toutefois pas intervenir avant plusieurs semestres.



En attendant un retour de l'inflation, et une éventuelle inflexion des marchés, les investisseurs devraient continuer de se porter vers les valeurs les plus 'cycliques' ou vers le segment 'value' dont la valorisation est déconnectée des fondamentaux.



'Pour les investisseurs enclins à faire travailler leur argent, il existe de nombreuses opportunités à tous les niveaux, mais plus particulièrement dans la santé, l'industrie, les matières premières et certains segments de l'énergie', expliquent les équipes de Raymond James, qui disent aussi avoir identifié des points d'entrée intéressants dans l'immobilier coté.



