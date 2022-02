Wall Street : l'appétit pour le risque revient avec l'Ukraine

La Bourse de New York devrait débuter en hausse mardi matin, les espoirs d'une désescalade en Ukraine l'emportant sur des indicateurs économiques un peu moins souriants.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,9% à 1,5%, annonçant une ouverture en territoire positif.



L'appétit pour le risque semble sur le point de reprendre le dessus alors que le scénario d'une surenchère militaire en Europe de l'Est semble pour le moment écarté après des déclarations d'apaisement de Moscou.



Il semblerait qu'une partie des troupes russes déployées dans des régions frontalières de l'Ukraine aient commencé à revenir dans leurs bases, un départ considéré comme un signe de désescalade.



Rassuré par ces développements favorables sur le front géopolitique, le marché n'a guère réagi à l'annonce, en début de matinée, d'une hausse bien plus forte que prévu des prix producteurs.



L'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 1% en janvier au lieu de +0,5% attendu, ce qui correspond à une augmentation de 9,7% en rythme annuel



Ces chiffres de l'inflation aux Etats-Unis plus élevés que prévu viennent un peu plus conforter l'hypothèse de prochaines hausses de taux.



Autre déconvenue, l'indice 'Empire State' du secteur manufacturier dans la région de New York est ressorti à 3,1 en février, alors que le consensus tablait sur un chiffre de 28,2.



Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans américain remonte au-delà du seuil psychologique des 2%, à 2,04% sans toutefois atteindre son record de deux ans atteint la semaine passée, à 2,06%.



Après plusieurs semaine difficiles où les indices boursiers ont évolué au gré des chiffres de l'inflation, des anticipations autour de la Fed et du dossier ukrainien, une chasse aux bonnes affaires devrait soutenir la cote aujourd'hui.



'Après le plongeon de près de 12% du Nasdaq depuis le début de l'année, les actions bon marché redeviennent tentantes', explique un trader.



