Wall Street : l'élan haussier semble s'essouffler

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note stable jeudi matin, la publication de nouveaux indicateurs économiques n'ayant pas suffi à redonner de l'élan aux marchés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, laissant présager un début de séance incertain.



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une série de statistiques mitigées concernant la conjoncture américaine, avec notamment une remontée plus forte que prévu des inscriptions au chômage.



Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi augmenté pour s'établir à 332.000 la semaine dernière, contre 312.000 (chiffre révisé) la semaine précédente.



Ces chiffres suggèrent un ralentissement de l'amélioration du marché du travail, alors que la tendance récente sur le front de l'emploi était globalement favorable.



En revanche, les ventes de détail ont rebondi de 0,7% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus attendait une contraction à peu près symétrique.



Autre bonne nouvelle, l'indice de la Réserve fédérale de Philadelphie a grimpé de 11 points pour s'établir à 30,7 ce mois-ci ,alors que les économistes prévoyaient en moyenne un recul de l'indice.



Les marchés mondiaux semblent néanmoins fragilisés par des inquiétudes grandissantes quant à la vigueur et à la pérennité de la reprise, notamment au vu des craintes qui entourent le variant Delta, la situation en Chine et le resserrement de la politique de la Fed.



'La croissance décélère - d'abord parce que la base de comparaison devient plus difficile - mais aussi parce que le variant Delta s'est propagé à l'Asie et au sud des Etats-Unis ces derniers mois, ce qui provoque un ralentissement plus perceptible de l'activité', explique-t-on chez Barclays.



Les marchés d'actions américains étaient parvenus à se remettre sur de bons rails mercredi après avoir aligné six séances de repli sur sept, le Dow Jones ayant fini la journée sur un gain de 0,7% et le Nasdaq ayant repris plus de 0,8%.



Comme toujours, c'est surtout la nouvelle règle d'investissement 'TINA' - qui stipule qu'il n'y a pas d'alternative aux actions - qui milite pour les perspectives toujours positives des investisseurs.



'Les actifs à risque vont devoir surmonter un mur d'inquiétudes au cours des prochains mois, mais nous restons à 'surpondérer' sur les actions aux dépends de l'obligataire du fait des résultats d'entreprises et des niveaux actuels des rendements des dividendes', explique Barclays.



