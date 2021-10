Wall Street : l'emploi déjoue tous les pronostics

Wall Street a ouvert la séance sans tendance claire vendredi matin, les investisseurs peinant à interpréter les derniers chiffres en demi-teinte de l'emploi.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 34.780,7 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,1% à 14.638,3 points.



L'économie américaine n'a créé que 194.000 postes non-agricoles en septembre d'après le rapport mensuel du Département du Travail, soit moitié moins qu'attendu.



Un ralentissement que les économistes expliquent par les goulets d'étranglement consécutifs aux pénuries de matériaux et aux problèmes logistiques, mais aussi aux inquiétudes entourant la dette américaine.



Pour les équipes de Commerzbank, ce chiffre décevant est surtout le reflet de facteurs exceptionnels dans le secteur de l'éducation.



'En temps normal, le gouvernement recrute plus d'un nouveau de million d'enseignants au moment de la rentrée du mois de septembre', rappelle la banque allemande.



'Cette année, les recrutements ont été bien plus faibles du fait de l'épidémie de coronavirus', explique l'établissement germanique.



Les investisseurs estiment par ailleurs que cette contre-performance de l'emploi pourrait convaincre la Réserve fédérale de ne pas brider trop vite ses achats d'actifs ('tapering').



Si les chiffres de l'emploi ont déçu, ils font aussi apparaître une baisse spectaculaire du taux de chômage, passé de 5,2% en août à 4,8% en septembre.



En résumé, ce rapport sur l'emploi apparaît peu susceptible de faire bouger les marchés car il constitue un 'mix' de signaux à la fois forts et faibles.



Les marchés de taux ne paraissent pas beaucoup plus inspirés par ces chiffres puisque le rendement de l'emprunt américain à 10 ans remonte à 1,58% après avoir amorcé un repli initial.



Les marchés de taux, qui semblaient d'abord se focaliser sur le faible nombre de nouveaux postes, se dégradent désormais, avec un rendement du '10 ans' qui se tend de plus de trois points de base à près de 1,61%, au plus haut du jour.



S'ajoute à ce tableau le vif rebond du pétrole, marqué par une flambée du baril de pétrole brut américain (WTI) qui atteint cette fois les 80 dollars (+2,2%).



