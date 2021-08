Wall Street : l'emploi laisse les investisseurs perplexes

La Bourse de New York devrait démarrer sur une note hésitante vendredi matin, les bons chiffres de l'emploi étant venus alimenter les doutes quant à l'évolution de la politique de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones progresse de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq abandonne 0,4%, laissant augurer un début de séance incertain.



Le Département du Travail a recensé 943.000 créations d'emplois non agricoles en juillet, contre 938.000 le mois précédent (révisé de 850.000) et un consensus établi autour de 900.000.



Le taux de chômage a, lui, chuté de 0,5 point à 5,4%, là où le consensus attendait une baisse moins marquée.



Wall Street semble pourtant hésiter face à ces chiffres meilleurs que prévu, qui renforcent du même coup le risque de voir la Réserve fédérale accélérer le resserrement de sa politique monétaire.



Ces chiffres provoquent en tout cas une remontée du dollar et des rendements des emprunts d'Etat, preuve que les investisseurs attendent un durcissement de l'approche de la Fed dans les mois qui viennent.



Le billet vert se replie autour de 1,1765 face à l'euro après la publication de cette statistique.



Quant au rendement à dix ans, il remonte de manière spectaculaire, reprenant plus de cinq points de base au-delà de 1,28%.



Les chiffres mensuels des stocks des grossistes seront les seuls autres indicateurs conjoncturels publiés dans le courant de la matinée. Le consensus attend une hausse de 0,8% en juin.



