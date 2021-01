Wall Street : l'entame de semaine s'annonce prudente

La Bourse de New York devrait ouvrir en repli lundi, marquant une pause après les records inscrits vendredi sur fond d'optimisme quant à l'arrivée d'une nouvelle administration démocrate à Washington.



Quelques minutes avant le début des échanges, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent pas loin de 1%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Vendredi, les marchés d'actions américains avaient tous inscrit de nouveaux plus hauts historiques et fini la semaine sur des gains compris entre 1,7% et 2,4%.



'Le fait que le prochain président américain ait appelé le Congrès, désormais contrôlé par les Démocrates, à accentuer les mesures de soutien à l'économie pour contrer les effets du coronavirus a porté la tendance', explique-t-on chez Wells Fargo.



La perspective d'une procédure de destitution ('impeachment') à l'encontre de Donald Trump ne semble, en revanche, absolument pas préoccuper les investisseurs, qui ont d'ores et déjà tourné la page du président actuel.



Outre les facteurs politiques, les acteurs de marché pourraient se montrer prudents avant le début d'une nouvelle saison des résultats d'ici à la fin de la semaine.



Selon des données FactSet, les bénéfices des entreprises faisant partie du S&P 500 devrait baisser en moyenne de 8,8%, leur repli le plus marqué depuis 2009.



Les résultats trimestriels d'entreprises seront surveillés de près par les investisseurs afin de savoir si la forte valorisation actuelle du marché est justifiée.



Au moment de l'ouverture de Wall Street, les Bourses européennes évoluaient sur une note prudente, le FTSE 100 à Londres perdant 1,2% au même titre que le DAX de Francfort. L'indice paneuropéen Euro STOXX 50 abandonnait autour de 1%.



Aucun indicateur économique ne figure au programme aux Etats-Unis aujourd'hui.



