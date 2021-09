Wall Street : l'essai de la veille n'est pas transformé

Après leur redressement de la veille, les marchés d'actions américains sont repartis à la baisse jeudi matin, les investisseurs sanctionnant la publication d'indicateurs économiques dont les performances ne leur semblent pas suffisantes.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 34.634,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,5% à 15.081,4 points.



La série d'indicateurs économiques mitigés publiée dans le courant de la matinée est venue s'ajouter à un contexte jugé peu favorable à la prise de risque.



Sur le front de la consommation, les ventes de détail ont rebondi de 0,7% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus attendait une contraction à peu près symétrique.



Autre bonne nouvelle, l'indice de la Réserve fédérale de Philadelphie a grimpé de 11 points pour s'établir à 30,7 ce mois-ci, alors que les économistes prévoyaient un recul de l'indice.



Les nouvelles sont en revanche moins encourageantes du côté du marché de l'emploi.



Les inscriptions aux allocations chômage ont en effet augmenté pour s'établir à 332.000 la semaine dernière, contre 312.000 (chiffre révisé) la semaine précédente.



Ces chiffres suggèrent un ralentissement de l'amélioration du marché du travail, alors que la tendance récente sur le front de l'emploi était globalement favorable.



Conséquence, les investisseurs s'interrogent quant à la vigueur et à la pérennité de la reprise économique, au moment où la Fed envisage de réduire son soutien à l'économie.



Sur le marché obligataire, les rendements souverains évoluent en hausse, ce qui ne traduit pas de regain d'appétit immédiat pour les valeurs dites refuge.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans évolue remonte au-delà de 1,33%, tandis que le dollar remonte aux abords de 1,1763 face à l'euro.



Côté valeurs, Cisco se replie de 0,5% après avoir organisé hier sa première journée d'investisseurs en quatre ans, une réunion qui conduit plusieurs analystes à relever leurs objectifs sur le titre.



American Express avance de son côté de 1,5% dans la foulée d'un relèvement de recommandation de Bank of America, qui note que la propagation du variant Delta n'a pour l'instant pas trop pesé sur les dépenses des consommateurs.



