Wall Street : l'inflation et l'Ukraine ont pesé sur le moral

La Bourse de New York est repartie à la baisse jeudi, plombée par un taux d'inflation au plus haut depuis 40 ans et l'absence de progrès dans le dossier ukrainien. Le Dow Jones a cédé plus de 0,3% à 33174 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché plus de 0,9% à 13130 points.



La hausse des prix à la consommation s'est encore accélérée en février aux Etats-Unis, dopée notamment par les prix de l'essence et du fioul, mais même en excluant l'énergie et l'alimentation, l'inflation a atteint 6,4% en rythme annuel, un niveau record depuis 1982.



Ces pressions inflationnistes, sur fond d'envolée des prix des matières premières, ont évidemment fait redouter une accélération du rythme des hausses de taux de la Fed, dont le comité de politique monétaire doit se réunir la semaine prochaine.



Ces inquiétudes monétaires sont venues s'ajouter à la flambée des matières premières et aux complications dans les négociations sur la sortie du conflit ukrainien, qui pesaient déjà lourdement sur le sentiment de marché.



'Les dernières informations font état d'un échec des pourparlers entre les émissaires russes et ukrainiens sur plusieurs questions-clés, telles qu'un éventuel cessez-le-feu d'une durée de 24 heures et la mise en place de corridors humanitaires', déplorait ainsi Wells Fargo.



Du côté des valeurs, Amazon a grimpé de 5,7% après que le géant technologique a annoncé une division par 20 du nominal de son action et le lancement d'un programme de rachats d'actions pour jusqu'à 10 milliards de dollars.



Cisco a reculé de 2,2%, suite à une dégradation de recommandation à 'pondérer en ligne' par Wells Fargo, inquiet au sujet de l'attention trop insistante que l'équipementier de réseaux porte à sa croissance, au détriment de sa rentabilité.



