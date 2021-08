Wall Street : l'inflation rassure en grande partie

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin après la publication de chiffres de l'inflation confortant le scénario d'une remontée 'temporaire' des prix, si cher à la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance plutôt favorable.



D'après les chiffres du Département du Travail, la hausse des prix à la consommation s'est ralentie aux Etats-Unis au mois d'août, notamment en raison d'une décélération des prix des carburants et des voitures.



L'indice des prix à la consommation (CPI) 'core', c'est-à-dire hors éléments volatils (alimentation et énergie), a augmenté de 0,3% en juillet alors que le consensus était deux fois moindre.



Sur les douze mois écoulés, la hausse des prix s'établit à 4,3% hors alimentation, énergie et négoce, ce qui marque un ralentissement par rapport aux 4,5% du mois précédent.



Ces données semblent de nature à apaiser pour un temps les inquiétudes des investisseurs, qui craignent une accélération de l'inflation susceptible de pousser la Fed à accélérer sur la voie du resserrement monétaire.



Depuis de longues semaines, Jerome Powell, le président de la Réserve Fédérale, réaffirmait à l'envi que la hausse de prix n'était que 'transitoire' afin de justifier l'absence de normalisation immédiate de la politique de l'institution.



Sans surprise, les chiffres de l'inflation pèsent pas sur le rendement des Treasuries à 10, qui efface tous leurs gains d'avant la publication, à environ 1,34%.



Le dollar affiche quant à lui des pertes face à l'euro, à 1,1737.



Le Dow Jones et le S&P 500 avaient établi de nouveaux records hier après l'approbation par le Sénat américain du plan bipartite de 1.000 milliard de dollars d'investissement dans les infrastructures, un projet était sur la table depuis six mois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.