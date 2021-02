Wall Street : l'obligataire éclipse les statistiques

Wall Street devrait ouvrir en légère baisse mercredi matin, poursuivant sur sa lancée de la veille alors que les investisseurs restent toujours préoccupés par l'évolution des rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,2% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le rouge.



La récente remontée des rendements obligataires demeure le principal sujet d'inquiétude des marchés et eclipse totalement les indicateurs économiques rassurants publiés dans la matinée.



Sur le marché des Treasuries, le rendement des bons du Trésor à dix ans amplifie son rebond et atteint désormais 1,3140%, soit un nouveau plus haut depuis plus d'un an.



Les tensions sur le marché obligataire reflètent les anticipations autour des conséquences du gigantesque plan de relance prévu par l'administration Biden et du maintien de la politique ultra-accommodante de la Fed, qui conduisent les investisseurs à anticiper une remontée massive de l'inflation.



L'envolée des rendements est également synonyme d'un renchérissement des coûts de financement des entreprises, une perspective qui n'a rien d'engageant pour les Bourses.



Publiés ce matin, les prix à la production aux Etats-Unis sont ressortis en hausse de 1,3% en données brutes au mois de janvier et de 1,2% hors alimentation, énergie et négoce.



Sur les douze derniers mois, leur hausse s'établit à 1,7% en données brutes, et à 2% hors alimentation, énergie et négoce, une évolution conforme à l'objectif d'inflation de la Fed.



Phénomène plus encourageant, les ventes de détail ont bondi de 5,3% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus de marché anticipait un rebond de l'ordre de 1%.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont même accrues de 5,9% en janvier, un signal encourageant pour l'économie alors que les indicateurs sanitaires s'améliorent peu à peu.



