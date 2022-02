Wall Street : la cote repart sur des achats à bon compte

La Bourse de New York opère un net rebond mardi matin, soutenue par des signes d'apaisement dans le dossier ukrainien qui motivent quelques achats à bon compte.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1,2% à 34.998,8 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de presque 2% à 14.061,5 points.



Le climat boursier profite d'une éclaircie sur le front géopolitique après des informations rapportant qu'une partie des troupes russes déployées dans des régions frontalières de l'Ukraine ont commencé à revenir dans leurs bases, un départ considéré comme un signe de désescalade.



Conséquence, les investisseurs en profitent pour saisir les opportunités d'achat offertes par le net repli récent des actions.



Le rebond est essentiellement soutenu par les valeurs technologiques, fabricants de semi-conducteurs en tête (+3,7%) dans la foulée du rachat de Tower Semiconductor par Intel.



A l'exception du secteur de l'énergie, lesté par la chute des cours du pétrole, tous les indices sectoriels du S&P 500 évoluent dans le vert ce mardi, avec des progressions notables pour la consommation, la finance, les matériaux et l'industrie.



Sur le plan macroéconomique, les données du Département du Travail Department ont montré une hausse plus forte que prévu des prix à la production.



Ce rapport vient renforcer un peu plus les anticipations de hausse des taux de la Réserve fédérale dès le mois prochain.



Autre déception, l'indice 'Empire State' du secteur manufacturier dans la région de New York est ressorti à 3,1 en février, alors que le consensus tablait sur un chiffre de 28,2.



Avec ce rebond généralisé ou presque, l'indice CBOE de volatilité, surnommé le baromètre de la peur à Wall Street, reflue de plus de 9% en direction de 25,7.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.