Wall Street : la crainte d'une consolidation s'est confirmée

La Bourse de New York a terminé en net repli jeudi soir dans un contexte de grande prudence suite aux performances et aux prévisions décevantes communiquées par Meta, la maison-mère de Facebook.



En fin de séance, le Dow Jones recule de 1,45%, tandis que le Nasdaq Composite lâche 3,74%.



Les investisseurs gardent les yeux tournés vers les résultats d'entreprise, avec l'espoir que les comptes des société cotées réservent de bonnes surprises et soutiennent les marchés.



Seul problème, les dernières publications des ténors de la cote s'avèrent bien moins bonnes que prévu.



Meta Platforms plonge ainsi de près de 26% après avoir dévoilé des objectifs jugés prudents, notamment du fait de la concurrence accrue de l'application TikTok.



Le géant des réseaux sociaux Meta a dévoilé mercredi soir un bénéfice net en repli de 8% à 10,3 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2021, soit 3,67 dollars par action (-5%), avec une marge opérationnelle en retrait de neuf point à 37%.



Aux niveaux de valorisation actuels, ce sont plus de 200 milliards de dollars capitalisation qui sont partis en fumée, soit l'équivalent d'une année boursière de gains.



Les résultats des grands groupes biopharmaceutiques Merck (-0,6%) et Eli Lilly (-2,4%) ont également refroidi l'enthousiasme des investisseurs.



Merck a publié un BPA ajusté en croissance de 84% à 1,80 dollar au titre du dernier trimestre 2021, pour des revenus en hausse de 24% à 13,5 milliards de dollars (+23% à taux de changes constants), hausse tirée notamment par ses franchises Keytruda et Gardasil.



Eli Lilly a publié un chiffre d'affaires de 8 Mds$ au titre du 4e trimestre 2021, en hausse de 8 % par rapport au 4e trimestre 2020. Le laboratoire a annoncé un bénéfice net ajusté trimestriel en hausse de 8 %, à 2,26 Mds$, ce qui représente un BPA ajusté de 2,49$. Sur l'ensemble de l'exercice 2021, Eli Lilly a enregistré un chiffre d'affaires de 28,3 Mds$ en hausse de 15 % par rapport à 2020.



Pour ne rien arranger, les indicateurs économiques du jour se révèlent assez mitigés.



L'indice ISM des services s'est en effet replié à 59,9 le mois dernier, soit une baisse de 2,4 points après 62,3 en décembre, alors que les économistes prévoyaient une baisse légèrement moins prononcée autour de 60.



Les commandes à l'industrie ont, elles, baissé de 0,4% en décembre, selon les chiffres du Département du Commerce.



Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont diminué lors de la semaine du 24 janvier, à 238.000 contre 261.000 une semaine plus tôt.



