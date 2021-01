Wall Street : la déception de l'emploi est amortie

La Bourse de New York s'inscrit globalement en hausse vendredi matin en dépit des chiffres plus mauvais que prévu des créations d'emplois pour le mois de décembre.



Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones revient autour de son point d'équilibre, à 3817,2 points, tandis que le Nasdaq affiche encore une hausse de 0,8% à 13.166,2 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'économie américaine avait détruit 140.000 emplois non agricoles le mois dernier, alors que le consensus espérait plutôt autour de 50.000 créations de postes.



'Ce déclin de l'emploi reflète l'augmentation récente des cas de coronavirus (...) et les efforts pour endiguer la pandémie', explique Washington, qui met notamment en avant les pertes d'emplois dans les loisirs et l'hôtellerie.



'Il faut quand même noter que les créations de postes des mois passés ont été revues à la hausse, ce qui fait que la déception est relativement limitée', tempère un analyste.



Ce chiffre moins bon que prévu pourrait par ailleurs amener l'administration Biden à renforcer son soutien à l'économie, selon les investisseurs.



Plus généralement, la levée des incertitudes concernant la situation politique est de nature à favoriser un environnement permettant aux actifs risqués de poursuivre leur progression, estiment les stratèges.



Côté valeurs, Micron Technology grimpe de plus de 3% après avoir dépassé les prévisions de Wall Street sur le trimestre écoulé.



En hausse pour la 11ème séance consécutive, Tesla progresse de plus de 4% pour une capitalisation qui dépasse désormais les 815 milliards de dollars.



