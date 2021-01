Wall Street : la hausse des rendements ne pèse pas

La Bourse de New York a pris le chemin de la hausse mardi matin, les investisseurs faisant visiblement le choix de se concentrer sur l'impact positif de la remontée des rendements obligataires.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 31.074 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de plus de 0,3% à 13.082,5 points.



La tendance à Wall Street est soutenue, entre autre,s par la vigueur des valeurs financières sur fond de remontée des taux d'intérêt. L'indice S&P du secteur prend actuellement 1,2%.



Les rendement des obligations du Trésor américain poursuivent en effet leur remontée, à 1,17% pour le dix ans, c'est-à-dire son plus haut niveau depuis près d'un an.



Leur hausse est favorisée, entre autres, par la perspective de politiques reflationnistes de la part des gouvernements et des banques centrales.



Ce début de séance est également marqué par le rebond du pétrole qui franchit le cap des 53 dollars sur le NYMEX et qui s'affranchit de résistances moyen terme majeures.



La progression des cours du brut soutient le secteur de l'énergie, dont l'indice progresse de presque 3%.



Côté valeurs, Walmart progresse de 1,3% après avoir annoncé qu'il s'associerait à la fintech Ribbit pour offrir à ses clients des produits financiers de nouvelle génération.



Intel bondit de plus de 3% après avoir dévoilé toute une série de nouveaux processeurs à l'occasion du salon Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.



