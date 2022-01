Wall Street : la hausse des rendements pèse sur la tendance

Wall Street a ouvert en baisse mardi, les investisseurs se montrant toujours très préoccupés par l'évolution des rendements obligataires, qui réveille en eux les peurs d'un changement de paradigme boursier.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 1,5% à 35.376,2 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,6% à 14.660,9 points.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans évolue en nette hausse, autour de 1,85%, et retrouve des niveaux inédits depuis le début de la pandémie.



Le marché obligataire reflète les craintes entourant la remontée de l'inflation, qui conduisent les investisseurs à anticiper plusieurs hausses de taux cette année de la part de la Réserve fédérale.



Bon nombre de stratèges rappellent que cette perspective est jugée généralement peu favorable aux marchés d'actions.



'Les conditions financières vont se resserrer à mesure que la Fed commence à retirer des liquidités du système financier', prévient-on chez Columbia Threadneedle Investments.



'Il faut donc s'attendre à un élargissement des spreads de crédit et une volatilité accrue', souligne le gestionnaire d'actifs américain.



'Les actifs risqués seront dès lors plus vulnérables aux chocs', avertit-il.



Les équipes de Columbia Threadneedle jugent toutefois que la banque centrale devra veiller à ne pas agir de façon trop agressive, car elle pourrait faire dérailler la reprise économique et entraîner une récession.



Au chapitre économique, l'indice 'Empire State' qui mesure l'activité dans le secteur manufacturier dans la région de New York a lourdement chuté de 33 points au mois de janvier, pour ressortir à -0,7.



Côté valeurs, Goldman Sachs décroche de 8% après avoir dévoilé ce matin un bénéfice trimestriel en repli de 10%, très inférieur aux attentes, les gains réalisés dans les activités de banque d'investissement et de gestion de fortune n'ayant pas permis de compenser le fléchissement des activités de marché et de gestion d'actifs.



Avec un repli de 0,2%, Tesla surperforme le marché à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours des analystes de Credit Suisse, qui prévoient une augmentation des livraisons et des marges du groupe à horizon 2030.



