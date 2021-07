Wall Street : la hausse se poursuit sans faiblesse

La Bourse de New York devrait poursuivre sa remontée vendredi matin, des résultats d'entreprise meilleurs que prévu, à l'image de ceux d'American Express, continuant de reléguer au second plan les préoccupations du moment.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,3% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les investisseurs préfèrent toujours mettre de côté les inquiétudes ayant trait à la propagation du variant Delta pour se concentrer sur les résultats et les perspectives des entreprises, toujours aussi solides.



La saison des résultats de deuxième trimestre a connu jusqu'ici un très bon démarrage, puisque 90% des sociétés ayant dévoilé leurs comptes ont fait mieux que prévu en termes de bénéfices.



Ce matin, American Express est attendu en forte hausse, l'émetteur américain de cartes crédit ayant largement profité de l'amélioration de la conjoncture aux Etats-Unis.



Le groupe basé à New York a fait état d'un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, soit 2,80 dollars par action, contre seulement 257 millions de dollars (29 cents l'action)



Dans la foulée d'American Express, le compartiment financier devrait bien se porter et signer l'une des meilleures performances sectorielles du jour.



La bonne performance d'AmEx, ainsi que celle de Twitter hier soir, relègue à l'arrière- plan la publication moins bien accueillie d'Intel, qui a pourtant relevé hier soir ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2021.



De façon générale, les investisseurs comptent sur de bons résultats d'entreprise pour justifier le niveau de valorisation élevé des marchés boursiers américains.



Hier, Wall Street avait démarré la séance sur une note relativement terne avant de s'achever sur un biais légèrement haussier, les trois grandes indices new-yorkais étant désormais revenus à moins de 2% de leurs sommets historiques.



A noter que les opérateurs attendent la publication en début de séance de l'indice PMI préliminaire d'IHS Markit, qui devrait montrer que la croissance ralentit un peu aux Etats-Unis cet été.



