Wall Street : la lourdeur s'installe, le pétrole s'envole

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi matin, les craintes liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine accaparant les investisseurs sur fond d'envolée des cours du pétrole.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme reculent de 0,4%, annonçant un début de séance négatif après les scores contrastés enregistrés la veille.



Les investisseurs continuent de surveiller avec inquiétude l'évolution de la situation en Ukraine, ainsi que la courbe ascendante sur laquelle évoluent les cours du pétrole.



Depuis un satellite américain, une colonne de l'armée russe longue de près de 60km a été repérée en déplacement vers Kiev, laissant craindre un assaut massif et un nouvel épisode de violences dans la capitale ukrainienne.



Dans de telles conditions, les investisseurs vont probablement adopter une approche prudente jusqu'à ce que les tensions en Ukraine refluent.



'Nous ne voyons pas d'urgence à racheter les creux du marché et préférons attendre davantage de stabilité, à la fois dans le domaine géopolitique et sur le front de l'énergie', expliquent ce matin les équipes de Generali Investments.



La poussée de tensions en Europe de l'Est contribue en effet à entretenir le mouvement haussier des cours du pétrole.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain a franchi ce matin les 100 dollars pour la première fois depuis 2012, tandis que le Brent reste solidement ancré au-dessus de ce seuil, qu'il avait déjà franchi la semaine dernière.



Les combats entre la Russie et l'Ukraine relèguent au second plan les considérations économiques.



Au chapitre des statistiques, les investisseurs sont pourtant dans l'attente de la parution, en début de séance, de la publication de l'indice ISM manufacturier attendu en hausse pour le mois de février pour peut-être s'approcher du seuil des 60 points.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se replie en direction de 1,7860%, le climat d'aversion au risque renforçant le statut de valeur refuge de la dette américaine.



A l'heure de l'ouverture de Wall Street, les marchés européens restaient orientés à la baisse, mais avaient tendance à limiter leurs pertes, avec un repli qui dépassait encore 2% pour l'indice Euro STOXX 50.



