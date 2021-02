Wall Street : la 'magie du lundi' n'opère plus

Habituée à des débuts de semaine plus favorables, la Bourse de New York a ouvert en baisse lundi matin, dans un contexte de marché qui reste dominé par la vigueur des rendements obligataires.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se montre plutôt résilient en affichant un écart modeste de l'ordre de 0,1%, mais le Nasdaq décroche plus nettement, de l'ordre de 1,5%.



Les investisseurs considèrent qu'une hausse des taux constitue un facteur de risque pour les marchés boursiers en ravivant les inquiétudes concernant la valorisation des actions, notamment du côté du secteur technologique.



'Le niveau des taux importe moins que la vitesse à laquelle ils augmentent, et lorsque les taux réels commencent à bouger, la prudence commande de surveiller les multiples de valorisation des actions', rappelle-t-on chez Pictet Wealth Management.



Certains opérateurs tentent néanmoins de relativiser la remontée des rendement obligataires, qui évoluent désormais à des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis février 2020.



La hausse des taux serait ainsi un signe de bonne santé de l'économie des Etats-Unis, voire une signe précurseur d'une croissance plus vigoureuse.



L'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis confirme d'ailleurs la bonne dynamique de l'économie américaine après l'écroulement de l'activité lié à l'épidémie de Covid.



Cet indice des perspectives conjoncturelles - compilé par l'organisation patronale Conference Board - est ressorti ce matin en hausse de 0,5% à 110,3 le mois dernier, alors que les économistes anticipaient une hausse de l'ordre de 0,4%.



Côté valeurs, Goodyear grimpe de 15% après la signature d'un accord définitif concernant l'acquisition de Cooper dans le cadre d'une transaction d'une valeur totale de 2,5 milliards de dollars.



Tesla chute de plus de 4% bien que les analystes de Wedbush estiment que le constructeur de véhicules électriques a réalisé un profit de l'ordre d'un milliard de dollars sur son investissement dans le bitcoin, rien que sur le mois écoulé



